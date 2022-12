Sonepar aide ses clients installateurs à recruter

En France, il manque de la main d’œuvre qualifiée dans le bâtiment. Les installeurs électriciens ne font pas exception. C’est dans ce contexte que Sonepar s’est associé à l’École Gustave, établissement qui forme gratuitement et sans condition de diplôme des demandeurs d’emploi en reconversion dans les métiers du bâtiment. Cette « alliance » permet au distributeur de matériel électrique d’aider ses clients à trouver des alternants formés et l’école « d’honorer sa promesse faites aux élèves : un recrutement garanti dès le début de leur formation. »

Une vingtaine de recrutements lors de la première session

Alors comment ça marche ? « L’École Gustave forme ses élèves en reconversion en deux temps : tout d’abord, lors d’une formation théorique de trois mois, puis grâce à une période d’alternance d’un an en entreprise. Pour valider leur formation, il est indispensable que les élèves trouvent une entreprise pour les accueillir. Grâce à ce partenariat, les élèves participant aux sessions de recrutement sont désormais presque assurés d’obtenir une alternance avec un des clients de Sonepar. »

Sonepare s'associe avec l'Ecole Gustave

Deux sessions de « job-dating » ont déjà eu lieu en avril et octobre dernier. « Lors de ces sessions organisées par Sonepar, des ateliers ont été mis en place pour mettre en relation les élèves avec le métier et le client de Sonepar- et inversement. Lors de la session du mois d’avril, une vingtaine de recrutements ont été finalisés avec les divers clients de Sonepar, dans des entreprises d’électricité mais également de plomberie-chauffage. » Une autre session - réalisée dans les mêmes conditions - a également eu lieu en octobre afin d’assurer aux élèves une alternance dès la rentrée du mois de novembre.