Sondages archéologiques sur les tracés des futures lignes de bus de Cournon-d’Auvergne

Le Département du Puy-de-Dôme se prépare à accueillir un vaste chantier routier. Des travaux de fouilles archéologiques y sont en cours.

Dans le cadre du projet InspiRe, porté par Clermont Auvergne Métropole et le Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC), deux lignes de bus à haut niveau de service B et C vont être aménagées dans le département du Puy-de-Dôme. Celles-ci relieront Royat à Aulnat et l’ouest de Clermont-Ferrand (ou Durtol) à Cournon-d’Auvergne. Ce projet vise à restructurer le réseau de transport en commun au cœur de l’agglomération clermontoise, à réduire les voitures en ville et à diminuer les temps de trajet.

Afin de préparer ce vaste chantier, qui devrait commencer en 2023, la SMTC et la métropole ont lancé des sondages archéologiques sur les zones touchées par ce projet. Cette opération vise à détecter les éventuels vestiges d’intérêt archéologique dans les différents secteurs du chantier. Elle vient d’être lancée, le 30 septembre dernier, à Cournon-d’Auvergne.

Durant ce chantier, qui s’étalera sur quatre mois, plusieurs tranchées seront ouvertes, fouillées, puis refermées. Ces travaux engendreront, par échéances, des coupures du trafic routier. À cet effet, des déviations vont être aménagées. Afin de limiter la gêne occasionnée par les travaux, les accès pour les riverains et les commerces seront maintenus.