Sommets historiques pour Saint-Gobain

Le géant des matériaux a engrangé des "records de croissance, de résultat et de marge" en 2021, porté par la reprise qui a suivi la crise sanitaire et la vague de rénovation et d'isolation de logements.

"Une année remarquable et responsable". C'est ainsi que Benoit Bazin, DG de Saint-Gobain a qualifié l'exercice écoulé. Une description modeste en réalité au vu des résultats du géant des matériaux.

Avec un chiffre d'affaires de 44,16 milliards d'euros en 2021, l'activité de Saint-Gobain dépasse son résultat de 2020 (+15,8%), mais aussi celui de 2019 (13,9%) et même celui d'une année historique pour le groupe : 2007.

Le résultat net courant s'inscrit à un "record historique" de 2,8 milliard d'euros. Et, "pour la première fois", le groupe a atteint "une marge à deux chiffres" (+10,2%), a indiqué Benoit Bazin au cours d'une conférence téléphonique.

Un succès qu'il attribue, d'une part au modèle d'organisation "multi-local" du groupe qui lui permet de réagir au plus près des demandes de ses clients avec une approche par les solutions sur des marchés porteurs (la rénovation en Europe, la construction légère, les matériaux de spécialités pour la décarbonation de l’industrie et la construction durable dans le monde) mais aussi de régler les problèmes d'approvisionnement qui se sont multipliés en 2021 avec l'explosion des rénovations.

Cessions et RSE performante

La rénovation qui restera dans les années à venir LE segment porteur pour le groupe. "Il y a 35 millions de bâtiments à rénover en Europe, soit plus de 70% des bâtiments européens", a rappelé Benoit Bazin . "Et pour parvenir à les rénover d'ici 2030, il faut doubler le nombre de chantiers réalisés chaque année en Europe."

Deuxième explication évoquée par le dirigeant pour expliquer les bons résultats : une "allocation rigoureuse et disciplinée du capital".

Dans le cadre du plan Grow & Impact, "nous avons acquis des entreprises pour 2,7 Mds € de chiffre d'affaires, et cédé 5 Mds € d'actifs sous performants", s'est félicité Benoit Bazin. "Et nous avons augmenté notre capacité d’investissement : 21 lignes et usine sont été mises en route 2021"

Enfin, le directeur-général du groupe s'est aussi félicité de "fortes avancées" sur les aspects sociaux et environnementaux. En particulier il s'est dit "en ligne" avec son objectif de réduire de 33% ses émissions de gaz à effet de serre (scope 1 et 2) d'ici 2030, validé par l'organisme Science-Based target (SBT). "La baisse de nos GES a été de 13% à iso-production par rapport à 2020 et même de 23% par rapport à 2017", a-t-il rappelé, notant par ailleurs que Saint-Gobain avait baissé de 24% le volume de ses déchets non valorisés depuis 2017.