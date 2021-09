Sommet du mont Ventoux : la fin de la réhabilitation est reportée à novembre 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Déclaration d'achèvement des travaux Supprimer Valider Valider

Reportée, la seconde phase de travaux pour la réhabilitation du sommet du mont Ventoux devrait s’achever en novembre prochain.

Le département du Vaucluse a reporté la dernière phase de la réhabilitation du sommet du mont Ventoux en raison de la nidification d’un oiseau protégé, le Traquet Motteux, sur le site concerné. Les travaux prévus ont finalement été lancés début septembre 2021. Ils devraient se terminer au mois de novembre.

Le projet inclut les travaux d’aménagement sur les cheminements et les abords de la route. Une restauration de la rotonde, de la calade, du pierrier et des abords de la chapelle s’inscrit également dans le programme. Par ailleurs, cette seconde phase concerne la pose des panneaux d’accueil, de la signalétique et des éléments graphiques. Préparés par le Parc naturel régional du mont Ventoux, ces derniers donneront des indications sur le site, le patrimoine, la faune et la flore.

Dans le cadre de la restauration des milieux, les graines préalablement prélevées sur le site seront replantées cet automne. Outre la sécurisation et l’amélioration du confort lors des visites, la réhabilitation du sommet du mont Ventoux vise également à préserver les qualités paysagères et l’environnement.