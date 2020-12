Somfy met la main sur la franchise Repar’stores

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Somfy Supprimer Les stratégies Supprimer Menuiseries Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Cette acquisition doit permettre au spécialiste de l’automatisation de l’ouverture de renforcer son positionnement sur le segment des services.

Somfy a finalisé le 14 décembre 2020 une prise de participation majoritaire de 60 % du capital de l’enseigne Repar’stores, pour un montant non communiqué. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du plan stratégique à 10 ans, Ambition 2030, amorcé par Somfy au début de l’exercice 2020. dont l'objectif est de « consolider son statut de partenaire de confiance pour l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment, tout en se dotant de moyens pour capter de nouvelles opportunités de marchés sur le segment des services et renforcer son engagement auprès des utilisateurs finaux ».

240 agences sur tout le territoire

Créée en 2009, Repar’stores est une franchise de réparation et de modernisation de volets roulants et de stores toutes marques qui connaît une belle croissance. Elle a multiplié les ouvertures pour passer de 50 agences en 2013 à 240 en 2020. « Au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020, l’enseigne a réalisé un chiffre d’affaires de 28,5 M€ en croissance de +21,7% en moyenne sur les deux derniers exercices », selon le communiqué. Et elle emploie plus de 100 personnes et compte environ 191 franchisés.