Somfy lance V®500 Pro io Connect, le portier vidéo connecté

Face à la démocratisation des livraisons à domicile et l’émergence des services domestiques (aides ménagères, baby sitters...), le marché de la visiophonie est en plein essor*. Pour permettre à ses clients professionnels (installateurs de portails notamment) d’offrir aux consommateurs une expérience toujours plus complète de la maison connectée, Somfy leur propose aujourd’hui un nouveau visiophone connecté, compatible avec l’ensemble de l’écosystème Somfy. Pour les domiciles déjà équipés, elle propose également un module de connectivité leur permettant de bénéficier de tous les atouts du connecté.

Plus de confort et de sécurité

Le visiophone V500 PRO io Connect permet la gestion des visites et des accès à la maison, que l’utilisateur soit ou non présent à son domicile. En plus des fonctionnalités standards (accueil des visiteurs et ouverture du portail / portillon à distance), V500 PRO io Connect offre des fonctionnalités améliorant le confort et la sécurité des utilisateurs au quotidien. Ce nouveau visiophone connecté Somfy permet une mise en relation fluide et rapide avec son visiteur. Ainsi, pour une identification immédiate de la personne, l’utilisateur reçoit une notification avec photo. La communication se fait ensuite en toute simplicité, comme lors d’un appel téléphonique (à l’inverse des communications alternées de type talkie-walkie).

De plus, lorsque l’utilisateur n’est pas disponible, il peut accéder à l’historique des évènements et aux vidéos des visites manquées, en temps réel depuis l’application. A la différence de la majorité des produits du marché, il n’a plus besoin d’attendre de rentrer à la maison pour savoir qui est venu.

Pilotage centralisé des accès

V500 Pro io Connect fait partie de l’écosystème des produits Somfy, permettant à l’utilisateur de bénéficier d’une expérience simplifiée et enrichie de la maison connectée.

© Somfy Activites SA Il peut aussi gérer l’ensemble des produits de sécurité Somfy depuis une seule application,

Il peut piloter jusqu’à cinq produits ou groupes de produits io-homecontrol® depuis le moniteur intérieur. Il peut aussi gérer l’ensemble des produits de sécurité Somfy depuis une seule application, « Somfy Protect », et lancer des scénarios TaHoma. Il est par exemple possible d’accéder aux caméras pour surveiller le livreur dans le jardin et activer les sirènes pour dissuader les cambrioleurs, ou déclencher le scénario “aide à domicile” lorsque l’aide-ménagère sonne au visiophone : le portail, la porte de garage, l’ensemble des volets roulants s’ouvrent et l’alarme se désactive.

Un produit facile et simple à installer

Le visiophone V500 PRO io Connect a été conçu pour permettre une installation simple et rapide et une prise en main intuitive. Le raccordement du moniteur et de la platine se fait par deux fils et l’installateur peut choisir entre deux modes d’alimentation (module rail DIN ou bloc secteur). L’interface intuitive permet un paramétrage facile du produit pas à pas. La platine de rue compacte s’installe également sur des piliers étroits.

Un module vendu seul pour connecter la gamme existante

En complément de ce nouveau visiophone nativement connecté, Somfy propose un module de connectivité pour permettre aux utilisateurs déjà équipés de bénéficier également des avantages du connecté, sans pour autant remplacer leurs produits. Les clients professionnels de Somfy peuvent ainsi connecter les visiophones V350, V500 et V500 PRO io de leurs clients en fixant facilement ce module au dos du moniteur intérieur et en téléchargeant l’application « Somfy Protect ».

* Ventes de visiophones en 2022 sur le résidentiel individuel et collectif : 138M d’€, selon une étude de MSI Reports - Marché du contrôle d’accès électronique en France - Novembre 2021