Somfy donne la main aux installateurs avec TaHoma Suite

Dix ans après avoir révolutionné le marché du volet roulant avec TaHoma, sa première box sans fil, Somfy lance TaHoma Suite, un triple outil pour accompagner les installateurs dans la digitalisation de leur profession.

Il y a 10 ans, en faisant entrer la motorisation des volets roulants dans l’ère connectée avec le lancement de TaHoma, Somfy n’a pas seulement bouleversé l’offre produit. Cette innovation a initié un profond changement dans le métier d’installateur. « Les professionnels ont dû réinventer leur métier pour répondre aux attentes et aux besoins des consommateurs », expliquent les portes paroles de la marque. Développement logique avec la démocratisation du numérique, Somfy lance ce mardi 18 mai TaHoma Suite, une offre composée de services exclusifs et complémentaires, pour rendre accessible à tous ses partenaire la puissance de la connectivité et les accompagner dans la digitalisation de leur métier. Car tous ne sont pas encore très à l’aise avec l’offre connectée et ont donc parfois du mal à la vendre, à l’installer, mais aussi en assurer la maintenance.

TaHoma Suite décline donc un “triptyque” - TaHoma switch combiné à l’application TaHoma Pro & Serv-e-Go – pour faciliter la vente, la mise en service et l’entretien des équipements connecté.



TaHoma Switch, nouvelle commande intelligente

Premier étage de la “fusée”, TaHoma Switch est la nouvelle commande intelligente de Somfy. Elle centralise et connecte les équipements du logement et permet de les piloter en toute simplicité. Les équipements sont centralisés en un seul geste pour libérer des tâches répétitives.

TaHoma Switch centralise et connecte les équipements du logement et permet de les piloter. - © Somfy Close Lightbox

Elle peut être personnalisée grâce aux 2 boutons lanceurs de scénarios (par exemple, « départ » = fermeture de tous les volets et extinction des éclairages). Les équipements connectés peuvent être pilotés de 4 manières différentes, à la maison ou à distance : via la commande intelligente, l’application TaHoma, la programmation automatique ou un assistant vocal compatible. TaHoma Switch est compatible avec près de 300 types de produits Somfy et ses partenaires, qui peuvent être facilement ajoutés par l’utilisateur au rythme des envies et de son taux d’équipement.



TaHoma Pro, pour une installation sans erreur

Le deuxième outil, TaHoma Pro, est une application mobile dédiée aux professionnels. Elle permet une mise en service rapide, efficace et sans erreur des installations connectées. « Elle a été conçue spécifiquement pour garantir une installation sans erreur et augmenter la productivité des professionnels », poursuit-on chez Somfy. L’application téléphonique, qui centralise l’ensemble des installations, se substitue totalement à l’encombrant PC. Elle permet au professionnel une gestion simplifiée du parc d’installations connectées en permettant de les enregistrer et d’y accéder à distance, évitant des déplacements inutiles.





L'application mobile TaHoma Pro permet à l'installateur une mise en service rapide, efficace et sans erreur des installations connectées. - © Somfy Close Lightbox

TaHoma Serv-e-Go, le SAV à distance

C’est aussi un outil intuitif. En effet, un guide “pas à pas” est proposé pour configurer une installation connectée et régler des moteurs de manière fiable et sans erreur. Ainsi l’installateur peut aisément appairer les équipements à TaHoma switch, régler les produits IO et les télécommandes, configurer l’installation et accompagner ses clients dans les premières étapes de leur habitat connecté.

Troisième élément de TaHoma Suite, Serv-e-Go est l’outil de diagnostic à distance de Somfy. Naturellement, il apporte le dernier maillon à la chaîne en venant faciliter et sécuriser le dépannage. Cet outil de maintenance en ligne permet de préparer les interventions après-vente et de réduire les déplacements, en permettant dans certains cas le dépannage à distance des installations connectées. Grâce à la visibilité de la liste des équipements connectés installés et l’état des produits, les installateurs peuvent par exemple reconfigurer à distance les paramètres d’un produit, et éviter ainsi un déplacement inutile.





Serv-e-Go est l’outil de diagnostic à distance de Somfy. C'est l'outil-clé du SAV de la marque. - © Somfy Close Lightbox

Lorsque le dépannage à distance est impossible, le diagnostic permet tout de même de mieux préparer une visite, en prévoyant le temps et le matériel nécessaire, offrant ainsi aux professionnels comme aux consommateurs, un service après-vente plus rapide et plus efficace.Notons que Somfy prend toutes les précautions nécessaires pour protéger ses clients et garantir le plus haut niveau de sécurité, celle des produits avec une détection d’arrachement d’un équipement pour les systèmes de sécurité ; des protocoles radio utilisés pour permettre la communication entre les différents équipements ; des applications Somfy utilisées pour contrôler les équipements et la sécurité des données stockées sur les serveurs (sauvegarde des données, cryptage des données stockées et en transit) ; de ses propres serveurs, constamment surveillés pour détecter les tentatives de piratage et empêcher les intrusions dans ses systèmes.

