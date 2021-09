Somfy déploie sa technologie Sliding Air IO

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Somfy Supprimer France Supprimer equipbaie Supprimer Valider Valider

Le constructeur français des automatismes pour le bâtiment annonce aujourd’hui, 21 septembre 2021, huit nouveaux partenariats avec des fabricants qui intègreront cette motorisation dans leurs menuiseries.

Souvenez-vous ! En 2019, lors de Batimat, Somfy présentait avec le groupe Liébot une nouvelle technologie de motorisation connectée pour aération automatique et sécurisée des baies coulissantes baptisée Sliding Air IO. Trois plus tard, le constructeur français annonce, au premier jour d’Equipbaie, huit nouveaux partenariats avec des fabricants qui intègreront cette motorisation dans leurs menuiseries. Nous trouvons : Atlantem, Bouvet, FPEE, Minco, HP Fermetures en partenariat avec Profils Systèmes, Véranda Gustave Rideau, Janneau et Fenêtréa.