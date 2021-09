Somfy cartonne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer France Supprimer Résultats semestriels Supprimer Somfy Supprimer Valider Valider

Le constructeur français des automatismes pour le bâtiment et de la domotique voit ses ventes bondir de 40,8 % au premier semestre 2021. Son chiffre d’affaires est de 805 M€.

Le chiffre d’affaires de Somfy est ressorti à 805 M€ sur les six premiers mois de l’exercice 2021, en augmentation de 41,5 % en termes réels et de 40,8 % à données comparables par rapport à l’an passé. Soit une progression de 28,7% au premier trimestre et de 53,4% au second, à périmètre constant. D’après le communiqué financier, « l’activité a bénéficié d’un effet de base très favorable en mars et en avril ainsi que du dynamisme des marché et a fait preuve d’une résistance face aux tensions sur les approvisionnements. »

Et il poursuit : « Toutes les régions terminent le semestre sur des performances remarquables, affichant une croissance des ventes supérieure à 10%. L'Afrique et Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Europe du Sud se sont particulièrement distingués avec une croissance de plus de 50%. » La France a vu bondir son chiffre d’affaires de 32,2 % (données comparables) à 330 M€.