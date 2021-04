Somfy a le vent en poupe

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer Résultats trimestriels Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Somfy Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Le spécialiste français des automatismes pour le bâtiment et de la domotique a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 28,7 % sur le premier trimestre 2021.

Le chiffre d’affaires du Somfy est ressorti à 375,7 M€ sur les trois premiers mois de l’exercice 2021, en augmentation de 29,0 % en termes réels et de 28,7 % à données comparables par rapport à l’an passé. « Il a bénéficié d’un effet de périmètre positif de 8,4 M€, du fait de l’intégration de Repar’stores, société acquise en décembre dernier, et a pâti d’un effet de change négatif de 7,6 M€, en raison de l’appréciation de l’Euro face à de nombreuses devises, » explique le spécialiste des automatismes pour le bâtiment dans son communiqué financier.

Croissance soutenue en janvier et février

Et il poursuit : « Cette progression s’inscrit dans la tendance des deux précédents trimestres. Elle témoigne d’une croissance soutenue en janvier et février (respectivement +16,3 % et +15,6 % à données comparables), en dépit du niveau d’activité élevé de la période de référence, et d’une accélération très sensible en mars (+57,8 % à données comparables), grâce à un effet de base beaucoup plus favorable étant donnée la date du premier pic de la pandémie ».

+30 % en France

Toutes les zones géographiques ont vu leurs ventes bondir de plus de 10 % (en données comparables). Et « la plupart ont franchi, voire dépassé largement, le seuil des 20 %. » Les performances « les plus impressionnantes ont été celles de l’Afrique et Moyen-Orient, de l’Europe du Nord, de l’Amérique du Nord, de l’Europe du Sud et de la France (respectivement +61,7 %, +41,7 %, +32,8 %, +30,1% et +30,0 %), territoires qui ont été durement affectés par la crise sanitaire l’an dernier, et qui ont bénéficié ainsi d’une base de comparaison avantageuse cette année ».