Somfy a invité tous ses partenaires à une soirée sur le thème du street art

Le 22 septembre, Somfy a pu organiser sa soirée des partenaires au Terminal 7 à côté du salon Equipbaie. Un moyen de faire un point sur son activité dans une ambiance festive.

C’est au Terminal 7 du parc des expositions porte de Versailles à Paris, dans une salle avec une vue sur toute la ville que Somfy a décidé de convier tous ses partenaires. Sourires sur les visages, décontraction et coupe de champagne à la main, ce sont près de 300 personnes qui sont venues profiter de la soirée des partenaires organisée par Somfy mercredi 22 septembre. Après les bavardages, la petite foule s’est attablée pour écouter une performance de percussionnistes sur barils. Un brouhaha rythmique, auquel Laurent Favre est venu participer. Il faut dire que cette soirée a une saveur particulière pour lui : après 37 ans chez Somfy, Laurent Favre, directeur commercial, part à la retraite, sous les applaudissements de ses collaborateurs et partenaires. “Cela fait deux ans que nous attendons ça, et je tiens à remercier tout le monde d’être venu aujourd’hui”, a-t-il dit aux convives.

Une dirigeante enfin présentée

Parmi les intervenants, l’une des plus attendus était sûrement Angélique Longeray, vice-présidente Business Area France. Lors de sa prise de poste en janvier 2020, elle a dû faire face à des débuts compliqués : “On m’avait dit que tout était sur les rails, et qu’il suffisait de tenir le cap et les objectifs définis. Et finalement, ce fut 18 mois d’adaptation constante, qui ont été très enrichissantes au bout du compte.” Malgré la pandémie et les confinements, les ventes de Somfy ne se sont pas arrêtées. Lors du premier confinement, les particuliers, souvent réticents à accueillir des artisans chez eux à cause du contexte sanitaire, n’ont pas hésité à engager des travaux de rénovation en extérieur, profitant, entre autres, aux ventes de portes de garages et pergolas de l’entreprise. De plus, l’entreprise est toujours portée par un marché de la rénovation en pleine croissance.

Une croissance dynamique, ternie par la pénurie des semi-conducteurs

Malgré l’ambiance festive, Somfy ne pouvait pas se permettre d’omettre le sujet le plus fâcheux : la pénurie des semi-conducteurs, qui a des répercussions visibles sur la production des solutions motorisées du fabricant. Pierre Ribeiro, directeur général du groupe Somfy, s’est lancé : “Nous avons des difficultés à vous donner une visibilité et des dates précises. Nous tenons à vous dire que nous vivons la même situation. Je pensais que cet été, nous pourrions rattraper notre retard, mais la Malaisie, avec laquelle nous avons des connexions importantes, a subi un confinement strict. Cela a asséché nos stocks de composants électroniques.” Certains visages se ferment dans la salle. En effet, cette pénurie des semi-conducteurs coûte aux partenaires de Somfy, qui engagent souvent des chantiers sur des délais très courts, qui ne correspondent pas aux délais actuels de production. Après la transparence et la franchise, Pierre Ribeiro s’est voulu rassurant : “2022 s’annonce dynamique, et nous espérons combler notre retard d’ici la fin de l’année.” C’est aussi en réaffirmant ses ambitions que Somfy s’engage auprès de ses partenaires : “Entre 2019 et 2024, nous allons doubler nos capacités de production. Et nous avons l’objectif de réduire de 50 % notre empreinte carbone.”

Comme pour faire oublier rapidement cet intermède économique et commercial qui ne sied pas à une soirée festive, l’invité surprise a été annoncé en suivant. Il s’agissait de Martin Fourcade, biathlète multiple médaillé aux Jeux Olympique, partenaire de Somfy depuis 11 ans, et qui a répondu aux questions des invités. Breakdance, jongleur de football professionnel, graffeurs se sont succédés entre les plats pour offrir une soirée festive aux partenaires, et entamer bientôt une année 2022 sous de meilleures auspices.