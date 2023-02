Solvay assemble les poteaux de sa nouvelle chaufferie par boulonnage

La sortie de l’ère du charbon se fait au pas de course sur le site Solvay de Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle), au sud de Nancy. En ce mois de février, les entreprises achèvent le gros œuvre d’une nouvelle chaufferie industrielle, un investissement de plus de 180 millions d’euros destiné à décarboner les procédés du chimiste. Le délai d’un an entre la notification du marché et la livraison du gros œuvre a pu être tenu grâce au recours à un procédé innovant d’assemblage de poteaux par boulonnage du finlandais Peikko. Ce procédé a servi à édifier la structure du bâtiment de stockage des « combustibles solides de récupération » (CSR), des fragments de déchets non recyclables dont la combustion produira de l’électricité et de la vapeur.

6780 t de combustible solide de récupération à stocker

L’ouvrage de 50 m de long sur 35 m de large et 23 m de haut pourra renfermer jusqu’à 6780 tonnes de CSR. Le système de connexion mécanique Peikko a été utilisé afin de réaliser les poteaux de 23 m de haut, mais aussi des connexions poteau-poutre. Chaque pied de poteau a ainsi été équipé d’une platine de fixation coulée lors du processus de préfabrication foraine. Parallèlement, les boulons d’ancrage ont été coulés dans les massifs de fondation, afin de créer les connexions rigides des poteaux.

Cet article est réservé aux abonnés Le Moniteur Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]