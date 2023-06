Solutions en acier ondulé pour des ouvrages durables et économiques

Ces arches métalliques innovantes sont utilisées depuis plus de vingt ans en Europe, et viennent étoffer l’éventail des solutions techniques pour le franchissement de cours d’eau, routes et voies ferrées. Elles offrent une alternative compétitive respectant les normes de durabilité et environnementales les plus strictes.

Groupe Viacon

Le groupe ViaCon, créé en Suède en 1986, compte près de 800 collaborateurs répartis dans plusieurs filiales à travers toute l’Europe. Son chiffre d'affaires annuel atteint 200 millions d'euros, dont 10 % en France depuis son siège social basé à Neuville-sur-Saône dans le Rhône.

Depuis 2019, ViaCon s’est développé en Europe de l'Ouest, grâce à l'acquisition de plusieurs sociétés leader dans le domaine des structures métalliques enterrées, notamment TUBOSIDER en 2019, HAMCO en 2021, Tubosider UK en 2022 et, plus récemment, l’entreprise BCT aux Pays-Bas.

Cartographie des entités du groupe ViaCon :

SUPERCOR® ET ULTRACOR®, UNE STRUCTURE MIXTE SOL-ACIER

CHAMPS D’APPLICATIONS

Les ouvrages SuperCor® et UltraCor® sont des ensembles constitués de plaques en acier boulonnées utilisées dans le Génie Civil pour des structures enterrées, routières, ferroviaires ou les passages faune.

Ces arches utilisent le soutien du sol granulaire pour leur comportement mécanique, ce qui en fait des structures dites mixtes sol-acier.

Composées d'anneaux successifs d'une largeur utile de 1 à 3 m, elles sont ancrées dans des ouvrages en béton-armé, type piédroits ou fondations superficielles.

ASPECT ARCHITECTURAL

L'arche, de par sa forme naturelle, permet aux structures SuperCor® et UltraCor® une intégration harmonieuse dans le paysage. À titre d’exemple, la piste cyclable « Cycling cathedral » en Pologne utilise également des systèmes lumineux pour créer une atmosphère, faciliter l'orientation, transmettre des messages et susciter des émotions.



Système lumineux « Cycling cathedral » – ViaCon PL 2009

REVÊTEMENTS COMPLÉMENTAIRES PAR PEINTURES

Les revêtements par peinture ajoutent une protection supplémentaire et permettent une intégration architecturale de la voute, en harmonie avec le paysage selon les souhaits de l'architecte, même les plus osés comme le Colour Puzzle ci-dessous.



« Colour Puzzle » – ViaCon HAMCO

GESTION DES EXTRÉMITÉS

Les habillages architecturaux multiples de type murs tympans maçonnés, terres armées, talus enherbés offrent une grande diversité d'adaptations paysagères.

Extrémités biseautées :

Extrémités droites (sol-renforcé) :

INTÉRÊTS DES ARCHES SUPERCOR® ET ULTRACOR®

INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

Les voutes étant des structures légères, les descentes de charges aux fondations s’en trouvent optimisées, ce qui permet des gains économiques sur les dimensionnements des fondations.

La rapidité de mise en œuvre des structures, généralement quelques jours, directement par les équipes de ViaCon France, permet de réduire les plannings globaux des opérations, faire face plus facilement aux aléas météorologiques et économiser des coûts fixes tels que l’encadrement de chantier.

Enfin, les structures enterrées ne nécessitent pas la mise en œuvre de joints de chaussées ou d’appareils d’appuis ; entrainant des économies d’entretien sur la phase de maintenance pendant la durée de vie de l’ouvrage.

INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL

L’acier est le matériau le plus recyclé d’Europe, contribuant à une économie circulaire pour réduire la consommation d’énergie et l’appauvrissement des ressources naturelles. ViaCon évalue alors les performances environnementales de ses ouvrages grâce à la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).

Nous utilisons un outil interne pour évaluer le bilan carbone de nos structures, en tenant compte des différentes étapes du cycle de vie : production, mise en œuvre, exploitation, fin de vie et revalorisation. Les résultats obtenus permettent de comparer les émissions de gaz à effet de serre avec d'autres solutions ou méthodes de construction dans le cadre de variante aux appels d’offres.

RAPIDITÉ D’EXÉCUTION

​Production

Jusqu’à 8 semaines ; soit le délai moyen de production d’un ouvrage ViaCon, incluant fourniture de la matière première, le processus de fabrication, et la galvanisation.

Les plaques sont colisées en fardeaux de 3 à 4 T limitant ainsi le nombre de transports routiers nécessaires (en moyenne 3 à 4 par ouvrages). Cela réduit les coûts et les émissions de CO2.

Assemblage sur site

2 semaines ; soit le délai moyen de montage pour un ouvrage de 13 m de portée et 12 m de longueur.

Chaque plaque est marquée pour faciliter un montage rapide et précis. Leurs dimensions et leurs poids relativement faibles permettent l'utilisation d'engins mécaniques légers (chariots télescopiques) pour la manutention, réduisant ainsi la consommation d'énergie par rapport à d'autres méthodes constructives.

Le serrage est réalisé à l'aide de clés à chocs électriques ou pneumatiques.

Note :

La construction de nos ouvrages limite les déchets sur le chantier : pas de surabondance de matériaux, pas de plastiques, pas d'emballages, pas de produits nocifs. Seules quelques palettes en bois sont utilisées pendant le transport et peuvent être réutilisées ou revalorisées.

Assemblage en cours – Arche UC SA

