Solution Recyclage Bâtiment devient Tri’n’Collect

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Artisans Supprimer Stores et fermetures Supprimer Saint-Gobain Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Point.P Supprimer France Supprimer Valider Valider

Quelques mois après l’entrée de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France dans le capital de cette société spécialisée dans le tri et la collecte des déchets de chantiers, l’entreprise annonce son changement de nom.

Souvenez-vous ! En novembre dernier, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) annonçait son entrée dans le capital Solution Recyclage Bâtiment (SRB), une jeune entreprise nantaise spécialisée dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets du BTP. Quelques mois après cet investissement, la société change de patronyme et devient Tri’n’Collect.

Sur le même sujet SGDB France entre dans le capital de Solution Recyclage Bâtiment

Activité immédiatement compréhensible

En devenant Tri’n’Collect, « l’entreprise souhaite plus que jamais affirmer son ambition de rendre la construction plus éco-responsable. Avec la combinaison des mots « tri » et « collecte », l’activité est ainsi immédiatement exprimée et compréhensible, explique SGDB France dans un communiqué. Et la filiale de Saint-Gobain de préciser : « Cette évolution a pour objectif de créer une marque plus claire, qui donne une immédiate compréhension de l’activité de l’entreprise : le tri et la collecte sur chantier. Ce changement de nom s’accompagne de la création d’une nouvelle charte graphique ».