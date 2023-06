Soltis de Serge Ferrari devient une marque BtoC

Petite révolution chez Serge Ferrari. Très connu des professionnels de l’architecture tendue, des structures modulables et de la protection solaire, le fabricant est en manque de notoriété chez le client final. L’année 2023 sera celle d’un grand changement puisque Serge Ferrari a décidé de réorganiser son architecture de marque et d’affirmer « sa volonté d’aller au contact du client final », explique Christophe Mouazé, responsable de la communication.

Soltis imprime sa marque

Principale évolution : Solis, qui était jusqu’à lors une gamme de toiles de protection solaire, devient une marque à part entière, avec son logo et ses outils de communication propres, orientée BtoC. L’univers Serge Ferrari se décline donc désormais autour de cinq marques. Outre Solis, Batyline pour le mobilier et Stamoïd pour l’univers marine complètent l’offre grand public. Deux segments restent en BtoB sous le nom du fondateur : Serge Ferrari Architecture et Serge Ferrari Industries.

La marque Soltis est présente sur l’ensemble des segments de marché BtoC, tertiaire et résidentiel, pour les stores intérieurs, les protections solaires extérieures et l’outdoor living. On retrouvera également les produits Soltis en BtoB chez Serge Ferrari Architecture, mais seulement en tant que gamme. « 2023 est pour nous une année de transition pour prendre ce virage » complète Christophe Mouazé.

Des outils spécifiques pour la marque Soltis

Pour asseoir la notoriété de Soltis vers sa nouvelle cible, Serge Ferrari Group entend s’appuyer sur son réseau de storistes Experts Serge Ferrari (35 sociétés membres) et a conçu différents outils pour être plus présent chez les installateurs. « Ce sont des outils distincts, car on ne parle pas au client final comme à un architecte. »

Outil traditionnel, le catalogue présentant l’offre complète Soltis mise plus sur l’aspect esthétique et « inspirationnel », afin d’éviter de noyer le consommateur sous une foules de données techniques auxquelles il ne comprend rien. Ce domaine reste du ressort du professionnel auquel il s’adressera. Deux outils digitaux sont en cours de développement. Le premiers est un configurateur vient d’être lancé en accès libre pour permettre au client de choisir sa toile en fonction de l’usage et du style de son domicile, avec les recommandations du Designer couleurs. Le client (ou l’installateur) peut ensuite recevoir son projet par mail, demander un devis, et être renvoyé vers un membre du réseau. Le deuxième outil digital, à mettre entre les mains de l’installateur, permet de choisir son produit en fonction de données techniques : zone géographique, type de bâtiment, surface et type de vitrage, type d’écran/toile, couleur, installation intérieure ou extérieure. L’installateur peut ainsi guider le client final dans le choix des options, afin d’obtenir une efficacité optimale.

Un show en live pour se présenter

Outre ces outils, Serge Ferrari Group a vu grand pour communiquer autour de cette évolution et ériger Soltis au rang de marque. Elle sera présentée en direct sur Internet le 22 juin à 16h au cours du Soltis Live Show. Au cours de cette véritable émission de TV, l’équipe de Serge Ferrari présentera les produits de la marque, ainsi que la stratégie marketing pour les faire connaitre du plus grand nombre.

Ce dispositif sera progressivement complété par un site Internet dédié, tout un écosystème sur les réseaux sociaux et un plan de communication sur l’année 2024.