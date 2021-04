Solliès-Pont : pose de la première pierre de l’écoquartier « Les allées du Château »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Ecoquartier Supprimer Valider Valider

La construction du nouvel écoquartier « Les allées du Château » suit son cours à Solliès-Pont.

Un nouvel écoquartier, baptisé « Les allées du Château », verra le jour d’ici quelques années à Solliès-Pont (Var). Ce projet titanesque est porté par Nexity, en co-promotion avec la société d’économie mixte départementale Var Aménagement Développement (VAD). La pose de la première pierre du nouveau centre s’est faite le 22 mars 2021, en présence de ses co-promoteurs et d’André Garron, maire de la commune. Elle a eu lieu au niveau de l’îlot A, baptisé « Les Vergers », du futur écoquartier.

Ce premier îlot, signé Tangram Architects (Marseille), proposera 140 logements de 2 à 5 pièces. Ces derniers seront répartis en 5 bâtiments (R+3), dont 50 en accession libre dans le bâtiment A, 23 logements locatifs sociaux dans le B, 27 logements de même type dans le bâtiment C, 18 logements locatifs intermédiaires dans le D et 22 logements en accession libre dans le E. Les premiers bâtiments seront livrés d’ici fin 2021. Outre les logements, l’îlot A se dotera d’un parking silo végétalisé de 189 places et d’une crèche au rez-de-chaussée du bâtiment A.

Cet écoquartier s’enrichira aussi d’un patrimoine naturel (44 000 m² d’espaces verts) et de trois autres îlots, dont l’îlot B (« L’Orangerie »). Ce dernier sera équipé de 138 logements en accession, vendus en bloc à Var Habitat, 1001 Vies et CDC Habitat. L’agence 3A Architectes Associés en est le maître d’œuvre. Puis viennent l’îlot C (« Les Jardins »), conçu par Christophe Caire Architecture, et l’îlot D, sous la maîtrise d’ouvrage de 1001 Vies et du VAD.