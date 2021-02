Solliès-Pont : la zone d’aménagement concerté des Laugiers labellisée ÉcoQuartier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Ecoquartier Supprimer Label Supprimer Valider Valider

La zone d’aménagement concerté des Laugiers, à Solliès-Pont, dans le Var, vient de recevoir le label ÉcoQuartier.

Le ministère de la Transition écologique vient de décerner le label national ÉcoQuartier étape 2 au nouveau quartier de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Laugiers. À noter que ce quartier ÉcoQuartier étape 2 est encore en chantier.

Nexity Villes & Projets a pris en charge l’aménagement de cette ZAC de 8 ha à l’est de Solliès-Pont, dans le Var. Porté par l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), ce nouveau quartier vise à préserver les ressources naturelles et le site existant.

À titre de rappel, pour qu’un projet bénéficie d’un label ÉcoQuartier, il doit respecter vingt engagements basés sur quatre thèmes principaux : le développement territorial, les démarches et les processus, le cadre de vie et les usages, ainsi que l’environnement et le climat.