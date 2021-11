Solichape Ultra, une isolation sous chape optimisée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Chape Supprimer Isolation thermique Supprimer Isolation en plaques Supprimer France Supprimer Valider Valider

Hirsch Isolation, filiale du leader européen du polystyrène expansé, lance une solution performante en un minimum d’épaisseur, pour l’isolation sous chape en pose collée.

Le panneau isolant Solichape Ultra, en polystyrène expansé graphité à bords droits, affiche un lambda de 0,031 W/m.K : une performance thermique supérieure au PSE classique, qui permet de limiter l’épaisseur sous chape. Les panneaux de grand format (250 x 120 cm), faciles à découper, sont déclinés en six épaisseurs de 20 à 186 mm.

Cette solution est recommandée pour l’isolation des planchers situés en haut de sous-sol, sur vide sanitaire, sur passage extérieur, etc. Elle peut être installée aussi bien en maisons individuelles qu’en bâtiments collectifs, tertiaires ou ERP. Sa mise en œuvre est conforme aux DTU 26.2, 52.10 et 52.1. Fabriqué à partir de matière recyclée, Solichape Ultra s’intègre au programme REuse, le service de collecte et de recyclage des déchets mis en place par Hirsch Isolation.

Formation ludique

Face à la complexité des DTU et règles techniques auxquels les professionnels sont confrontés, Hirsch Isolation a développé un support de formation, Dédé Téhu ("Décrypteurs de DTU"), efficace pour un décryptage rapide. Dans cette première édition qui accompagne le lancement de Solichape Ultra, l’équipe des Dédé Téhu décortique les textes réglementaires et donne aux professionnels toutes les clés pour réaliser les travaux d’isolation sous chape en PSE.

Ce nouveau format sera décliné, dans les semaines et mois à venir, sur d’autres applications pour accompagner les artisans et entreprises dans la compréhension des règles de l’art. L’accès au support est disponible sur le site hirschisolation.fr/inscription-dede-tehu.