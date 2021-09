Solichape® Ultra : l’isolation sous chape optimisée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée HIRSCH Isolation : les innovations durables et responsables Supprimer Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

HIRSCH Isolation propose un nouveau panneau isolant en polystyrène expansé graphité, Solichape® Ultra. Cette alternative crédible aux isolants en polyuréthane se présente comme la solution idéale pour les carreleurs et les chapistes qui souhaitent allier épaisseur fine, haute performance, faible impact environnemental, prix compétitif et facilité de pose.

La performance, jusqu’à la pose

Solichape® Ultra ne fait pas de compromis sur l’isolation thermique. La solution est dotée d’une conductivité thermique des plus performantes pour un isolant en polystyrène expansé, notamment grâce à un lambda de 0,031 W/(m.K). Cette performance lui permet d’atteindre une résistance thermique de 6,0 m².K/W (certifiée pour un usage sous chape) pour une isolation optimale du sol.

Côté pose, les arguments de productivité et de facilité d’emploi ne sont pas négligeables : grand format de panneaux (2,5 x 1,2 m) et facilité de coupe participent à un gain de temps significatif sur chantier, un vrai plus pour les entreprises.

Enfin, la multitude d’épaisseurs proposées, au demi-centimètre près, permet d’affiner la performance souhaitée pour coller au plus près des besoins de chaque projet.

Le compromis idéal

Solichape® Ultra est un compromis idéal entre le gain d’épaisseur – par rapport à un polystyrène expansé blanc – la performance et le prix. Les distributeurs et les entreprises trouveront donc tout leur intérêt à l’utiliser.

Par ailleurs, Solichape® Ultra possède un classement de compressibilité SC2 qui en fait une solution parfaite pour les poses collées (dans le cadre du DTU 26.2). Selon les contraintes du chantier (une réservation déjà déterminée pour votre ouvrage isolant + chape ou une résistance thermique spécifique à respecter), choisir un isolant SC2 en pose collée permet de combiner résistance thermique, faible épaisseur et coût raisonnable. Un isolant SC1 vous permettra d’économiser un centimètre de chape, mais ces derniers sont généralement plus denses et donc plus onéreux.

Les avantages du polystyrène expansé

Pour rappel, le polystyrène expansé est 100 % recyclable, même le polystyrène graphité. À ce propos, notre nouveau service REuse vous permet de bénéficier d’une reprise de vos chutes, sur chantier, en vue de leur recyclage. Solichape® Ultra contient également de la matière recyclée, notamment issue de la récupération des chutes de chantier via REuse, donnant ainsi une seconde vie au polystyrène récupéré.

Solichape® Ultra est déjà disponible à la vente. Vous pouvez contacter vos distributeurs de matériaux habituels pour en savoir plus sur cette nouveauté HIRSCH Isolation ainsi que nos experts, qui se tiennent également à votre disposition pour vous informer, n’hésitez pas à les contacter via notre site Internet : www.hirschisolation.fr.

Contenu proposé par Hirsch