Soleis Vision, un nouveau groupe dans la protection solaire

En faisant l’acquisition de Matussière Toiles, La Vénitienne Nouvelle et sa société sœur Techniven constituent désormais un groupe de plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires baptisé Soleis Vision. Le nouveau groupe propose, grâce à ces trois composantes, une offre complète de protections solaires intérieure et extérieure fabriquée en France à l’ensemble du marché professionnel.

Une trois partenaires complémentaires

Les fondations du groupe ont été posées début 2018, lorsque Patrick Dubois et Alexandre Vigouroux, deux anciens cadres de l’industrie et des services, ont fait l’acquisition de l’entreprise charentaise La Vénitienne Nouvelle. En 2020, ils se portent acquéreurs de Techniven (93), puis en 2022 de Matussière Toiles (63). Avec la constitution de Soleis Vision, ils ont pour objectif pour les années à venir d’apporter aux différents marchés adressés par les trois sociétés une offre ciblée, adaptée et pertinente en matière de protection solaire intérieure et extérieure sur tout le territoire national.

- La Vénitienne auprès des menuisiers artisans – poseurs (24 salariés). Depuis 1987, La Vénitienne conçoit, fabrique et assemble à Jarnac (16) une gamme complète de stores intérieurs sur-mesure et de moustiquaires à une clientèle professionnelle de plus de 1000 installateurs, poseurs et distributeurs dans toute la France.

- Techniven auprès des agenceurs et aménageurs (18 salariés). Depuis son atelier du Blanc-Mesnil (93), Techniven développe et fabrique depuis 2000 des stores intérieurs et extérieurs pour des chantiers et projets complexes, à destination des professionnels de l’aménagement ou des architectes.

- Matussière Toiles auprès des storistes (20 salariés). Confectionneur à Lempdes (63) depuis 60 ans, Matussière Toiles propose une gamme complète de solutions de stores extérieurs, toiles de stores et toiles techniques pour l’industrie et le loisir de plein air fabriqués sur plans.

La fabrication française mise en avant

La stratégie de Soleis Vision et de ses dirigeants associés consiste à bâtir un ensemble cohérent et lisible en alignant dans chacune des sociétés les organisations, les process et les outils : équipes support, ERP, organisation commerciale, partenaires industriels, communication, etc…

Le nouveau groupe s’appuie en particulier sur le caractère français de sa production, attesté par le label Origine France Garantie attribué à La Vénitienne dès 2018. Il axe également son positionnement sur le service et l’accompagnement apporté à ses clients, avec une proximité favorisée par la taille humaine de chacune de ses entités.

Soleis Vision tient enfin à jouer son rôle d’acteur responsable, en particulier s’agissant du recyclage des importantes chutes de tissus, et a ainsi développé différents partenariats tel que celui avec l’association Green Couture qui redonne une seconde jeunesse à ces chutes tout en favorisant l’insertion professionnelle.

« La dynamique et le mouvement de concentration de notre marché pourraient nous permettre de poursuivre dans les années à venir notre stratégie de croissance externe », expliquent Patrick Dubois et Alexandre Vigouroux, les dirigeants associés de Soleis Vision. La « famille » n’a donc pas fini de s’agrandir.