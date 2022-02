Solaire hybride : Dualsun vise le couplage avec les PAC eau/eau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Panneau photovoltaïque Supprimer Photovoltaïque Supprimer Echangeur thermique Supprimer Solaire thermique Supprimer Dualsun Supprimer France Supprimer Valider Valider

À l’heure où la jeune entreprise française vient de tripler sa capacité de production et de vivre sa première année de rentabilité, les équipes poursuivent leurs avancées pour optimiser au mieux l’énergie solaire thermique et photovoltaïque. Parmi les débouchés promoteurs : le couplage avec la pompe à chaleur eau/eau.

Dévoilés en 2014, les panneaux solaires hybrides Spring marient échangeur thermique à eau et production photovoltaïque. Ils auront nécessité cinq ans de R&D et près de 5 M€ d’investissement. Aujourd’hui, les capteurs sont produits avec une capacité récemment triplée de 30 000 unités par an. Jérôme Mouterde, PDG et cofondateur de Dualsun (avec Laetitia Brottier, directrice de l’innovation) : « Notre objectif ? Faire se rejoindre de façon complémentaire les univers solaire thermique et photovoltaïque grâce à une solution compacte. »

Applications résidentielles et collectives

« Au cœur du système Spring, dont la V3 est installée depuis un peu plus de deux ans, un échangeur fait transiter la chaleur thermique des capteurs photovoltaïques dans un circuit hydraulique. Nos panneaux hybrides ont à ce jour pris place sur 4 200 installations, ce qui représente une surface de captage solaire de 49 000 m². » Les applications ? « En résidentiel comme pour le collectif, Spring vient sur le marché de la production d’eau chaude solaire, du chauffage de piscine ou encore du couplage avec les PAC eau/eau. Les capteurs Spring sont les premiers panneaux solaires hybrides fabriqués en France et certifiés », ajoute Jérôme Mouterde.

Ces panneaux d’environ 1,6 m² unitaires peuvent délivrer simultanément jusqu’à 400 W crête électriques et jusqu’à 1 238 W thermiques pour les applications basse température. Pour les applications liées à la production directe d’eau chaude sanitaire ou en lien avec une PAC, les panneaux sont reliés en boucle fermée. En revanche, pour le chauffage de piscine, il s’agit d’une boucle ouverte passant par l’échangeur thermique. Les panneaux sont installés afin que l’échangeur permette une circulation verticale de l’eau. Ainsi, les capteurs autovidangeables restent hors-gel en hiver.

Les promesses du couplage thermodynamique

Un des enjeux du capteur solaire hybride n’est autre que le couplage avec la pompe à chaleur eau/eau en mode chauffage. Si la connexion avec un CESI permet d’extraire 350 W thermiques par panneau (avec une eau à 55 °C), à basse température avec une PAC, le panneau Spring offre un rendement bien supérieur, jusqu’à 1 238 W thermique. Les applications sont déjà possibles pour le secteur résidentiel, comme pour les PAC utilisées en tertiaire. « Nous travaillons beaucoup sur ce marché, avec une équipe spécifique. En parallèle de la version actuelle, la future V4 du panneau Spring sera dédiée à cette application. »

Sur ce point, Dualsun est partenaire de deux programmes européens. Il s’agit notamment du projet Sun Horizon qui pour objectif de démontrer la performance du couplage entre une PAC et le captage d’énergie solaire à la fois photovoltaïques et thermique. Concernant la production d’eau sanitaire, Dualsun affirme qu’un chauffe-eau thermodynamique couplé à ses capteurs hybrides permet actuellement un temps de retour de 7 ans, contre 10 ans pour un chauffe-eau thermodynamique (CETh) couplé à des capteurs photovoltaïques standards.

Attentif aux installateurs

Actuellement, Dualsun référence environ 400 installateurs formés à sa technologie hybride, dont 150 posent régulièrement des capteurs. « La relation avec les installateurs représente un de nos grands challenges, souligne Jérôme Mouterde. Elle est faite d’accompagnement et de formation. Par ailleurs, Spring est conçu pour simplifier l’installation au maximum, notamment grâce à un tube liaison hydraulique flexible prééquipé de raccords à clipser sur les entrées et les sorties de chaque échangeur. Le distributeur n’a plus qu’à couper le flexible à longueur en fonction du nombre de panneaux que comporte l’installation. Nous avons aussi une équipe technique interne qui renseigne les professionnels sur la compatibilité avec les CETh et les PAC du marché. »

Avec son application MyDualsun, le fabricant permet aux particuliers de simuler une installation et d’être mis en relation avec un installateur référencé. Débute alors tout un processus de suivi des affaires. Chaque étape de l’avancement d’une affaire transite par cette application, de la prise de contact, jusqu’à la signature du devis.

Marché du neuf ou de la rénovation ?



« Pour le marché du neuf, nous avons un commercial dédié à la prescription. Grâce la prochaine levée de fond, nous allons pouvoir constituer une réelle équipe de prescription. En lien avec le marché du neuf, nous travaillons à la réalisation de profils environnementaux produits (fiches PEP). Mais pour l’instant, en France, 80 % de nos débouchés sont dans la rénovation. » Depuis deux ans, le programme MaPrimeRénov considère la technologie solaire hybride au même titre que les autres solutions plus traditionnelles : « Cela nous a énormément aidé ! »

61 % de valeur ajoutée en France

Sur le panneau hybride Spring, la partie photovoltaïque issue d’un partenaire asiatique représente 39 % de la valeur. Mais la plus grande part provient de l’Hexagone : « De fait, 61 % de la valeur ajoutée du panneau Spring est produite en France. L’échangeur est extrudé en Alsace et les différents composants (une vingtaine) nécessaires à sa mise en œuvre au dos du capteur photovoltaïque sont produits sur le territoire. »

En complément, Dualsun dispose aussi à son catalogue de capteurs photovoltaïques réalisés sur cahier des charges spécifique par un partenaire industriel asiatique. L’offre Dualsun est actuellement disponible en France chez trois distributeurs : Alliantz, Eklor et Ned.