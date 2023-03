Solabaie, une campagne d’envergure pour consolider sa notoriété

Comme annoncé lors de sa convention annuelle, l’année 2023 sera à nouveau marquée par une forte présence médiatique de Solabaie. Après la première campagne promotionnelle pluri-médias du 9 janvier au 4 février derniers, le réseau de 130 installateurs pour 156 points de vente répartis sur l’ensemble de la France, repart en campagne. Mettant en lumière l’offre multi produits complète en menuiseries et en fermetures fabriqués par Atlantem, le spot publicitaire de 12 secondes est diffusé sur toutes les chaînes du groupe France Télévisions, sur TF1 et ses chaînes TNT, sur M6 à l’occasion des émissions sur l’habitation, ainsi que sur BFM et RMC. Au total, plus de 500 diffusions sur quatre semaines. Le choix des programmes, sur les plus importantes chaînes nationales et à des horaires de grande audience, permet d’aller au plus près des ménages propriétaires de leur habitat, de 35 ans et plus.

Une forte présence sur le web

Mais ce n’est pas tout, puisque le spot sera également diffusé sur Internet et les réseaux sociaux. « Nous avons décidé cette année d’intensifier la visibilité via une campagne digitale qui s’ajoute à la campagne TV » précise Caroline Jegado, responsable communication du réseau Solabaie. « Tout d’abord notre spot sera également diffusé sur les plateformes de replay. Le dispositif est aussi complété par des actions digitales sur Facebook, YouTube et Le Bon Coin. Ces canaux complémentaires nous permettent de toucher un large panel de foyers qui vont également chercher des informations et de la réassurance sur le web avant de demander un devis ou passer à l’acte d’achat. »

Des kits pour la communication locale

Pour relayer cette campagne, Solabaie transmet à chaque adhérent un kit composé de posters, d’affiches et de flyers afin de communiquer dans et autour de son point de vente. Des supports leur sont également fournis « clé en main » pour faciliter la diffusion dans les médias locaux et sur leurs réseaux sociaux. Le réseau a en outre mis en place des partenariats avec des afficheurs, distributeurs de flyers et d’envois de SMS afin de pousser encore plus les offres et la visibilité de ses installateurs sur leur zone géographique.

Des opérations commerciales pour conclure

Si les campagnes de notoriété maximisent la visibilité, les offres commerciales provoquent le passage à l’acte chez le consommateur. Après le « pack isolation thermique renforcée » en janvier, la promotion de printemps « 3+1=3 » met en valeur l’offre complète de fenêtres, volets, portes d’entrée et de garage, et portails.