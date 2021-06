Solabaie réunit ses adhérents autour d’une web-émission

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Réseaux Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pandémie oblige, c’est par le biais d’une “web-émission” que le réseau Solabaie (groupe Atlantem) a réuni cette année ses adhérents.

Rester dans une dynamique de proximité avec ses adhérents, tel est le leitmotiv du réseau Solabaie. En témoigne sa première web-émission organisée vendredi 4 juin dernier sous forme de talk-show en direct. 100 % réservé à ses membres, ce rendez-vous spécial, qui a réuni la grande majorité de son réseau, montre l’agilité et la capacité de l’équipe à s’adapter à la situation sanitaire actuelle en attendant le temps des retrouvailles en présentiel. Il a été l’occasion de dresser un bilan du premier semestre, de projeter les ambitions de la marque pour la fin de l’année, et de répondre aux questions des adhérents.

Un premier semestre fort

Alors que l’habitat est devenu une véritable valeur refuge pour les particuliers et que le marché de la menuiserie est en nette progression depuis le début de l’année, Solabaie affirme son positionnement avec une augmentation de 15 % de ses contacts en comparaison à 2020. Cet intérêt des foyers en croissance constante est boosté notamment par les multiples actions de communication mises en place : campagne nationale audiovisuelle, enrichissement des contenus digitaux, validation des “Avis Vérifiés…

Six nouveaux installateurs ont rejoint Solabaie, portant aujourd’hui le réseau à 156 points de vente. Des adhésions qui renforcent la présence du réseau sur tout le territoire et notamment en Picardie, Occitanie, Pays de la Loire et Bretagne : Compiègne, Toulouse, Narbonne, Saint-Jean-de-Monts, La Roche-sur-Yon et Pontivy.

L’été sera chaud en TV !

Solabaie poursuit ses campagnes audiovisuelles à destination des ménages, avec un nouveau spot dédié à son volet roulant solaire. Depuis le lundi 7 juin et pour une durée de trois semaines, il sera diffusé à des heures de grande écoute, le matin et le soir sur BFM TV, le matin et avant le 20h de France 2, ainsi que durant Roland-Garros qui vient juste de s’achever.

Créé en 2003 par Atlantem Industries, le réseau Solabaie regroupe 156 points de vente répartis sur l’ensemble de la France. Le réseau propose aux particuliers une offre complète de menuiseries PVC, bois et aluminium, volets, portes d’entrée, portes de garage et portails conçus ou fabriqués en France.