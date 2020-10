Soirée BIM d'Or 2020 : les meilleurs moments

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée BIM d’Or Supprimer BIM d'Or 2020 Supprimer BIM Supprimer France Supprimer Valider Valider

La septième édition du BIM d'or s’est tenue à Station F et a réuni plus de 200 personnes sur place. Pour la première année, la cérémonie a également été retransmise en live sur notre site, avec plus de 300 visionnages !

11 BIM d'argent, un coup de cœur et le BIM d'or sont venus récompenser des petits et grands projets, des projets de CIM, d’infrastructures, et toujours des démarches innovantes.

Pour retrouver le détail du palmarès, c’est ici : https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/bim-d-or-2020-decouvrez-les-laureats.47664

Revivez les temps forts de la soirée en vidéo :

Pour découvrir le palmarès et la cérémonie du début à la fin, c’est ici en replay : https://www.lemoniteur.fr/nos-webinars/trophees-bim-d-or-100042287