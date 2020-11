Socotec rachète Cementys

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Inspection technique Supprimer controle Supprimer Socotec Supprimer Chantier connecté Supprimer Infrastructures Supprimer France Supprimer International Supprimer Valider Valider

La société experte en inspection, certification et test dans la construction poursuit sa croissance et vient d'annoncer l'acquisition du français Cementys, spécialisé dans l'auscultation des ouvrages en béton.

Pandémie internationale, confinement et reconfinement…, rien ne semble faire dévier le groupe Socotec de la trajectoire décidée il y a quatre ans.

L’ambition est même dépassée, puisque le chiffre d’affaires devait doubler entre 2016 et 2020 pour atteindre 800 millions d’euros. Or, il est déjà de 900 millions d’euros cette année, dont 45 % de revenus réalisés hors de France.

Les rachats d’entreprises à l’international et dans l'Hexagone se succèdent avec une dernière acquisition marquante. En effet, le spécialiste de l’inspection, de la certification et du test dans le secteur de la construction vient d’acquérir Cementys, spécialisé dans le monitoring des infrastructures grâce notamment à la fibre optique.

Mesurer les mouvements et les analyser



Cementys devrait réaliser 20 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2020, en France et au Vietnam. Le suivi des ponts, tunnels, barrages, voies ferrées, ports, canaux… sert aussi bien pendant la phase de construction que lors de l’exploitation.

Les prestations comportent l’instrumentation des zones considérées comme les plus sensibles, afin de mesurer les mouvements et de les analyser. En phase exploitation, ces données servent à surveiller le vieillissement de l’ouvrage et à établir la stratégie de maintenance.

Vieillissement d’infrastructures accentué par le changement climatique



Pour Vincent Lamour, fondateur et dirigeant de Cementys, « le rapprochement va permettre d’accélérer le développement à l’international en s’appuyant sur le réseau Socotec ».

Tandis que pour Hervé Montjotin, président de Socotec, « le vieillissement des infrastructures en Europe et aux Etats-Unis est accentué par les nouveaux usages en matière de mobilité et le changement climatique. Avec ce rachat, le groupe se positionne comme tiers de confiance sur les grands projets de nouvelles infrastructures et sur les problématiques de rénovations et d’extension de vie d’ouvrages en cours d’obsolescence. »