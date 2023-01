Socotec n°1 du contrôle technique construction en Grande-Bretagne

Fin novembre 2022, Socotec UK, filiale britannique du leader de la gestion des risques et le conseil technique pour la construction et les infrastructures, a fait l'acquisition de Quadrant et Shore, entreprises agréées dans l’Inspection du bâti (“Approved Inspectors”).

Fondée en 2007, Quadrant Building Control est un contrôleur technique agréé, leader du marché, dont la taille a doublé entre 2018 et 2021. Il emploie 140 ingénieurs et experts autorisés à entreprendre des travaux de contrôle des bâtiments conformément à la partie II du Building Act 1984 et aux Building Regulations 2010. Opérant à partir d’un réseau de 16 bureaux dans tout le pays, il a approuvé plus de 50 000 demandes de Building Regulations à travers l'Angleterre et le Pays de Galles, en utilisant un logiciel sur mesure pour suivre chaque étape du processus réglementé d'inspection.

Créé en 2002, Shore vient compléter le réseau grâce à sa forte implantation en Essex et à son savoir-faire spécifique en matière de conseil technique et coordination sécurité sur chantiers.

Leader britannique

Avec l’intégration de plus de 200 nouveaux experts et ingénieurs du bâtiment, Socotec UK porte ses effectifs et son chiffre d’affaires respectivement à 2000 personnes et £200m au Royaume-Uni, et conforte son leadership.

"Grâce à cette position de leader, Socotec UK sera en mesure de fournir une approche complète, combinant toutes les expertises du bâtiment, telles que l'ingénierie incendie, la durabilité du bâti, l'ingénierie structurelle et l'enveloppe du bâtiment, avec une expertise significative pour aider les clients à répondre aux nouvelles exigences du Safety Bill qui a fait suite au drame de l’incendie de la tour Grenfell en 2017", a commenté Nicolas Detchepare, CEO de Socotec UK.

En tant que première entreprise britannique dans ce secteur, Socotec UK formera plus de 50 apprentis et recrutera environ 50 ingénieurs chaque année sur ce domaine