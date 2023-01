Socoda renouvelle son directoire

Le groupement de distributeurs pour les marchés du bâtiment et de l’industrie a procédé le 1er janvier 2023 au renouvellement de son directoire pour une durée de quatre ans. Nommés par le conseil de surveillance du groupe, ses membres sont au nombre de cinq : Pauline Mispoulet, renouvelé au poste de président du directoire ; Christophe Dufosse de la société CA2E (branche Electricité) ; François Garassus de la société Abrasifs & Outillages (branches Industrie et Outils Pro). Pierre Gilles Bordet de Motelec Industrie, (branches OPI, Electricité et Sanitaire Chauffage) et d’Arnaud Grimonpont de Diot / PGM (branche Décoration) sont les deux petits nouveaux. Ils remplacent David Gernez de la société Magélec (branche Electricité) et Patrick Guillot de la société Guillot (branche Aciers).

Pierre-Gilles Bordet, pdg de Motelec Industrie