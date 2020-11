Socoda nomme un nouveau directeur de la transformation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Négoce déco Supprimer Négoce électrique Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Mouvements Supprimer Socoda Supprimer France Supprimer Valider Valider

Vincent Kuss remplace Franck Robert, parti chez Rubix France.

Socoda vient de nommer Vincent Kuss au poste de directeur de la transformation. Il a rejoint début novembre le groupement de distributeurs indépendants. Précédemment, il a occupé les postes de directeur général adjoint de Manuloc (2020) et directeur Régional de Geoxia de 2016 à 2019. Il succède à Franck Robert parti prendre la direction du category management et de l'offre chez Rubix France (Orexad).

Pour rappel, Socoda est un groupement de distributeurs indépendants pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, qui fédère 200 adhérents et plus de 900 points de vente opérant dans sept domaines d’activité : les aciers, la décoration, l’électricité, l’industrie, les outils pro, le sanitaire-chauffage-plomberie et enfin les matériaux. Le Réseau a réalisé un chiffre d’affaires de 3 Md€ en 2019.