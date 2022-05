Socoda lance ses premiers salons digitaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer Négoce électrique Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Socoda Supprimer France Supprimer Salon Supprimer Valider Valider

Le groupement propose prochainement deux évènements : du 31 mai au 1er juin pour la branche décoration et les 14 et 15 juin pour les branches électricité, sanitaire et chauffage.

Art du contrepied ou choix à contretemps ? Alors que les enseignes reviennent à des formats en présentiel avec succès, Socoda va lancer ses deux premiers salons fournisseurs digitaux. D’après le communiqué, le groupement de distributeurs, « opte pour une stratégie dans l’air du temps et renforce sa volonté de digitalisation. » Seul, le bilan de ses deux évènements permettra de juger de la pertinence de cette stratégie.

En attendant, le premier salon sera consacré à la branche décoration et se tiendra du 31 mai au 1er juin, tandis que le deuxième du 14 et 15 juin sera dédié aux branches Électricité, Sanitaire et Chauffage. Près de 80 fournisseurs sont attendus sur leur stand virtuel pour ses deux éditions.