Socoda : Hugues Noëll, élu président de la branche décoration

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer Socoda Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le dirigeant de la société Sud Color succède ainsi à Jean Luc Mioche, à la présidence depuis 2019.

Jean-Luc Mioche a un successeur à la présidence de la branche décoration de Socoda. Il s’appelle Hugues Noëll. Âgé de 51 ans, il a été élu président de la branche décoration du groupement Socoda lors de leur congrès qui s’est tenu le 1er juillet dernier à Clermont-Ferrand. Ce perpignanais dirige depuis 2004 Sud Color, un spécialiste de la peinture et des revêtements de sol et mur. L’enseigne, implantée à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, dispose d’un point de vente de 1200 m² dont un showroom de 250 m². Et elle est membre de Socoda, de Districlub ainsi que le GAD (Peintures Saint Luc) depuis 2011.

401 M€ de CA cumulés

Dans le cadre de ce mandat de deux ans, « Hugues Noëll aura pour mission de représenter la branche décoration de Socoda à l’échelle nationale dans le cadre de ses relations fournisseurs, et de faciliter la vie des distributeurs du réseau, en favorisant notamment la cohésion et les échanges internes. » Pour rappel, cette branche compte 30 adhérents, 201 points de vente pour un chiffre d’affaires cumulé de 401 M€.