Socoda enregistre de nouvelles adhésions

Alors que Socoda a perdu il y a quelques semaines quatre adhérents (Devel, Augelec, Mat Elec et le groupe Trapy) de sa branche Électricité, partis chez Algorel, le groupement annonce l’arrivée de neuf nouveaux affiliés : cinq sur la branche Outils Pro et Industrie, trois sur la branche Sanitaire-chauffage et un sur la branche électricité.

À LIRE AUSSI [Exclu] Quatre négociants en électricité quittent Socoda pour Algorel

Dans le détail, la branche Sanitaire-Chauffage s’est renforcé avec l’arrivée de ASDC (Ardennes Sanitaire Distribution Chauffage). Créé en 2017 à Sedan par un ex-Comafranc, ce négoce compte une agence à Glaire. Ainsi que Comodis. Ce vendéen a rejoint le groupement le 1er octobre 2022 dispose d’un showroom et d’un dépôt de plus de 4000 m² à Montaigu (85). Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 2,8 M€. ou encore Comptoir du climat. Implanté à Saint-Geours-de-Marenne (Landes), il a réalisé un volume d’affaires de 4,1 M€ en 2021.

Arrivée de Batipro

La branche Electricité a accueilli Batipro (anciennement Bati C et Batichimie). Basée à Thionville, l’enseigne se positionne sur le négoce de matériaux de construction avec neuf agences : six au Luxembourg, deux en Belgique et une en France de 1000 m² (avec un showroom de 450 m² sur le sanitaire-carrelage). L'entreprise intègre le groupement suite au rachat de l'adhérent Schmit Saica. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 15,5 M€

Un spécialiste des outils diamant....



Enfin la branche Outils Pro et Industrie s’est enrichi de la société la société d'exploitation des Ets Beaubelique Industrie. Fondée à la sortie de la seconde Guerre Mondiale et installée à Limoges, elle compte un point de vente et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,9 M€ en 2021. Vient ensuite Distridiam-Sonefi. Créée en 2002 à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime) par James Allouche et spécialisée dans les outils diamant et abrasif, cette entreprise normande s’est développée notamment via divers rachats : Normandie Fixations Visserie Boulonnerie en 2010 ; Equilatéral en 2011 ; et Sonefi en 2015. Elle compte deux agences et a lancé son site d’e-commerce en 2022.

... Et de l'auto



Puis Durand Services. Créé en 1975, ce grossiste est spécialisé dans les services aux professionnels de l’automobile. Il compte 13 agences implantées en Savoie, Haute Savoie, le Rhône, l’Isère, la Loire et l’Ain et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 61 M€ en 2021. Elle s’est enrichi aussi de Max Renaud, un spécialiste de dans la location-vente de blindage de tranchées et dans la vente d’outillage et d’EPI qui compte deux agences. Ou encore les Ets Meunier. Basée près de Cholet, la société est spécialisée dans la vente, maintenance et réparation de machines tournantes (moteurs, moto-réducteurs, variateurs, pompes, groupes électrogènes, compresseur, matériels électroportatifs, démarreur et alternateurs). Autour de leur cœur de métier, des compétences annexes ont été développées : vente d’accessoires et de consommables pour l’électroportatif, postes à souder et leurs consommables, et confection de flexibles hydrauliques.