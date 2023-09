Socoda cofonde avec quatre autres distributeurs européens une alliance sur les aciers

Pour peser plus lourd sur un marché européen des aciers, Socoda s’est associé à quatre autres centrales d’achat européennes pour créer astedis. En plus du groupement français, cette nouvelle alliance compte parmi ses membres Coalsider en Espagne, European Steal Group en Pologne, Nordwest en Allemagne, Sider Center, soit quelque 200 distributeurs de taille moyenne. Ce nouveau groupement écoule actuellement environ 3,5 millions de tonnes de produits sidérurgiques par an.

Devenir la référence européenne

L’objectif de cette nouvelle alliance européenne est de devenir la référence commerciale pour les principaux producteurs européens. « Nous sommes convaincus que notre alliance créera de nouvelles opportunités pour tous les partenaires impliqués. Ensemble, elle veut relever les défis et les changements futurs du marché de l'acier liés à des questions telles que la numérisation, l'évolution des marchés d'achat et l'acier vert, » déclarent les fondateurs dans un communiqué.