Société du Grand Paris : lancement de la consultation du premier marché de conception-réalisation du tronçon de la ligne 15 Est

La Société du Grand Paris vient de présenter la consultation pour le premier marché du tronçon Est de la ligne 15.

Le 18 décembre 2020, la Société du Grand Paris (SGP) a publié les marchés à venir pour la conception-réalisation de la ligne 15 Est. Le tronçon entre Champigny-Centre et Bobigny (Seine-St-Denis) est l’objet principal d’une consultation ouverte à une série d’entreprises.

Ce marché public est le plus important de la SGP. Il comprend la construction de sept gares : Champigny-Centre, Nogent-Le-Perreux, Val-de-Fontenay, Rosny-Bois-Perrier, Bondy, Pont de Bondy et Bobigny-Pablo Picasso. La prestation englobe également la réalisation de 17 km de tunnels et la mise en place du Centre d’Exploitation situé à Rosny-Sous-Bois (Seine-St-Denis). 17 autres ouvrages de services font également partie du projet. Enfin, la conception d’une tranche optionnelle reste envisageable pour l’ouvrage de correspondance entre la ligne 15 Est et le projet de prolongement du métro 1 à Val-de-Fontenay.

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est déjà diffusé aux différents groupements d’entreprises préalablement sélectionnés. La notification devrait être disponible au 1er trimestre 2023.