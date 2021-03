Société du Grand Paris : Jean-François Monteils officiellement nommé président du directoire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Grand Paris Supprimer Société du Grand Paris Supprimer Jean-François Monteils Supprimer France Supprimer Valider Valider

L'actuel président de la chambre régionale de la Cour des comptes de Nouvelle-Aquitaine a été nommé mercredi 17 mars en conseil des ministres.

Après la validation de sa candidature par le conseil de surveillance, puis deux auditions par le Parlement (Sénat et Assemblée nationale), Jean-François Monteils a été officiellement nommé président du directoire de la Société du Grand Paris en conseil des ministres le 17 mars.

Agé de 55 ans, l'actuel président de la chambre régionale de la Cour des comptes de Nouvelle-Aquitaine et président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) est énarque et diplômé de l'Inalco en chinois. Il a suivi le projet du Grand Paris Express depuis ses débuts en tant que conseiller de François Fillon à Matignon entre 2007 et 2010.

Continuité avec Thierry Dallard

M. Monteils a promis lors de ses auditions qu'il n'y aurait pas de rupture avec la gestion du président du directoire sortant de la SGP, Thierry Dallard, un ingénieur respecté dont le gouvernement n'a pas renouvelé le mandat. "Ce projet connaîtra évidemment encore de nombreuses vicissitudes. C'est le lot de tout grand projet public des temps modernes. (...) Mais ce projet ira au bout", a-t-il affirmé.