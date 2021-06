Société d’Économie Mixte de Saint-Ouen : un plan de rénovation de presque 8 millions d’euros

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le bailleur social de la Société d’Économie Mixte de Saint-Ouen (SEMISO) lance un plan de rénovation pour améliorer le cadre de vie de ses résidences.

La Société d’Économie Mixte de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) est une entité communale qui assure la gestion et l’entretien du patrimoine immobilier. Elle intervient également dans l’aménagement de zones d’habitat et de bureaux, ainsi que dans la construction d’immeubles d’habitation et la réhabilitation du patrimoine ancien dégradé. La société dispose actuellement de plus de 7 000 logements familiaux, de six résidences spécialisées, de 140 locaux commerciaux et d’un hôtel d’entreprises, Cap Saint-Ouen. À ceux-ci s’ajoutent plus de 5 000 places de stationnement souterrain.

Engagée dans une politique de développement durable, notamment orientée vers une volonté d’innovation et de satisfaction de ses clients, la SEMISO vient de lancer un plan de rénovation de ses résidences. En ce sens, elle consacre cette année la somme de 7 M€ à la réparation des parties communes. Ce budget servira également à la concrétisation d’un plan « ascenseurs ». Un budget de plus de 400 k€ sera en outre dédié à la végétalisation des résidences.