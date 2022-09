Sobriété immobilière : un «changement de paradigme», des opportunités

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Sobriété Supprimer Immobilier Supprimer Logement Supprimer Tertiaire Supprimer France Supprimer Plan Bâtiment durable Supprimer Valider Valider

De la France pavillonnaire aux parkings sous-utilisés des villes, les opportunités sont nombreuses pour les professionnels de la construction, dont le logiciel doit s’adapter au défi qui monte en puissance : la sobriété. A condition de faire évoluer son métier...

Une nouvelle grille de lecture. Dans sa note « Vers une sobriété immobilière et solidaire » mise en ligne le 6 septembre, le groupe prospectif Réflexion Bâtiments Responsables et Territoires (RBR-T) du Plan Bâtiment Durable appelle les acteurs de la construction à ne plus « construire en quantité pour répondre aux défis de la croissance démographique et des évolutions économiques (tertiarisation, métropolisation…) » comme ce fût le cas dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais de s’emparer des thématiques suivantes : « L’artificialisation des sols, la pénurie des matériaux et la croissance des déchets », résume Jean-Christophe Visier, coprésident.

Dans un contexte de ralentissement de la croissance démographique, la majorité des solutions mises en avant par le RBR-T (et qui mériteraient d’être massifiées) ne riment pas avec modification du bâti : « déménager quand les besoins évoluent », « mutualiser pour augmenter les durées d’occupation »…

