SOBRIÉTÉ FONCIÈRE : UN ENJEU POUR CONSTRUIRE DEMAIN

L'ambition d'une société neutre en carbone et plus résiliente suppose d'accélérer la transition vers un développement urbain économe, privilégiant la sobriété foncière à l'étalement urbain. Les leviers sont connus : renouvellement urbain, action sur les friches, construction en hauteur… Dans le prolongement de la Convention citoyenne pour le Climat, les pouvoirs publics entendent se donner des moyens accrus pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en stoppant l'artificialisation des sols à moyen terme, sans porter atteinte au cadre de vie, ni au développement économique des territoires. Sobriété, densité, qualité, quel challenge pour un nouveau modèle à réinventer !