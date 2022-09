Le coût de l'énergie, carburant de la sobriété dans le bâtiment

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Performance énergétique Supprimer Equans Supprimer Schneider Electric Supprimer Egis Supprimer Sobriété Supprimer France Supprimer Ingénierie Supprimer Bâtiment Supprimer Collectivités locales Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Poussés par la hausse des prix de l’énergie, investisseurs, utilisateurs et propriétaires de bâtiments tertiaires et industriels cherchent à gagner en efficacité pour maîtriser leurs coûts. Une dynamique bien réelle qui offre à la sobriété énergétique l’opportunité de s’imposer dans la durée.

Sobriété : le mot est sur toutes les lèvres, du plus haut niveau de l'Etat aux dirigeants de TPE. Et pour cause : l’urgence est là. Entre la hausse constante des coûts de l’énergie et le risque de délestages pour passer l’hiver et ses pics de demandes, tout concourt en théorie à une accélération immédiate du déploiement des solutions d'efficacité énergétique, notamment dans le tertiaire et dans l'industrie.

La France dispose déjà d’un « terreau favorable » pour accompagner ce développement, rappelle Olivier Delepine, vice-président Buildings & Channel au sein du spécialiste de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, Schneider Electric France. « La formation, la communication et le cadre réglementaire, avec entre autres les décrets tertiaire [devenu Eco-Energie Tertiaire, NDLR] et BACS, se sont consolidés au fil des années. Sans compter le plan de relance, dont une partie était orientée vers l’efficacité énergétique. Néanmoins, les délais de mise en œuvre et d’intégration de déploiement dans les entreprises restaient jusqu’alors très variables. »

Intérêt immédiat des clients

Dès lors la question se pose : la situation actuelle a-t-elle effectivement changé la donne et impulsé une nouvelle dynamique de marché ? « Ne nous méprenons pas, les discours politiques, aussi importants soient-ils, ne peuvent pas entrainer un passage à l’action immédiat. Pour autant, on assiste à un changement dans l’attitude de nos clients. A peine a-t-on le temps d’évoquer la notion de sobriété qu’ils se disent intéressés. C’est désormais immédiat, ce qui constitue une vraie nouveauté », analyse Pierre Hardouin, directeur général France du spécialiste des services multi-techniques, Equans.

Globalement, ce constat est quasi unanimement partagé par les acteurs de la filière : les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à mener des projets d'optimisation de la performance énergétique de leurs équipements pour réduire leurs consommations, soit dans le cadre préexistant de leur stratégie RSE, soit par nécessité compte tenu de l'explosion des coûts de l'énergie et les tensions sur les approvisionnements.

« Le coût de l’énergie a été multiplié par 12 au cours des 18 derniers mois. Avec un telle inflation, la question du temps de retour sur investissement est devenue moins centrale. Aujourd'hui, certains acteurs font face à un besoin absolu de réduire leur consommation. Cela conditionne parfois le maintien de leur activité au même niveau, voire même la possibilité de la poursuivre », détaille Olivier Delepine, dont l'analyse rejoint celle de Pierre Hardouin.

« Avant la crise, nous commencions à être écoutés lorsqu’on évoquait un retour sur investissement entre 3 et 5 ans. Les perspectives à 5-10 ans n’étaient reçues que par les dirigeants les plus engagés en matière environnementale. Désormais, il ne faut plus qu’une année et demi au lieu de 3 pour amortir, d’où la plus grande facilité des décideurs à s’engager. »

