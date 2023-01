Sobrico.com se positionne sur le photovoltaïque

Sobrico.com poursuit son développement cinq ans après son lancement. La vitrine numérique BtoC du groupe Au Forum du bâtiment (AFDB) lance quatre offres clés en main sur le solaire. Pour ce faire, le site de vente en ligne s’est associé avec la PME française spécialisée dans le photovoltaïque Avisun. Les deux partenaires proposent quatre kits de puissance différente (de 3kW à 9 kW) dont les prix s’échelonnent de 8600 € à 19400 €. Quant à la pose et la mise en service, elles sont assurées par les installateurs d'Avisun.

Made in Europe

Le coffret est composé de panneaux photovoltaïques monocristallin Thomson (de 8 à 24), de micro onduleurs (de 8 à 24), d’une passerelle de communication qui permet de suivre la production et la consommation énergétique et enfin d’un kit de fixations K2 Systems. D’après le communiqué, les modules photovoltaïques sont fabriqués « sur mesure et en Europe dont la garantie produit est de 20 ans et la garantie linéaire de 25 ans. »

Simulateur sur Sobrico

Sobrico.com

Pour choisir, le particulier se connecte sur le simulateur d’Avisun qui se trouve sur la template de Sobrico. Il peut ainsi bénéficier « d’une étude personnalisée » de son projet : production annuelle de l’installation solaire selon l’adresse, coût et montant des économies réalisées. De plus, ils sont « accompagnés par Avisun à chaque étape : depuis l’étude du projet jusqu’à l’installation et au raccordement des panneaux au réseau électrique national. »

Trois boutiques

Pour rappel, Sobrico propose plus de 40 000 références autour du bricolage, de l'outillage et du jardin. Depuis 2020, le site compte trois "shops": à Paris, Taverny (95) et Marseille.