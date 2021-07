SNM Aluminium Industrie investit 1,5 M€ à La Bresse (88)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Investissement Supprimer France Supprimer Valider Valider

SNM Aluminium Industrie, qui produit des menuiseries pour l’ensemble des marques du groupe AT Partner, a investi 1,5 M€ dans un nouveau centre d’usinage sur son site industriel de la Bresse (88).

Déployé sur 13 000 m², l’usine SNM Aluminium Industrie accueille une équipe de 50 salariés. 60% des locaux sont dédiés à la fabrication et 40% au stockage. Sur place sont produits des fenêtres, portes fenêtres, coulissants et portes en aluminium pour l’ensemble des marques d’AT Partner. Opérationnel depuis le mois de mars, le nouveau centre - dédié à la fabrication de toutes les gammes de menuiseries aluminium – permettra de soutenir la stratégie de développement du groupe sur ce marché.



Plus rapide et plus précis

Ce nouvel outil, qui représente un investissement de 1,5 M€ répond à un triple objectif : une augmentation de la production de 25% pour 2021, puis de 25% supplémentaire en 2022 ; des délais de livraisons plus courts grâce à un temps d’usinage divisé par deux ; une plus grande précision au niveau des usinages rendue possible grâce à l’automatisation intégrale du flux de production.

Cet outil a fait l’objet de travaux de terrassement durant une année au sein de l’usine SNM et résulte d’une collaboration étroite avec le centre de débit et d’usinage Schirmer pour profilés aluminium. A ce jour, SNM détient le centre d'usinage le plus rapide en termes de débit de profilés et d’usinage de pièces pour la fabrication de menuiseries aluminium.



Energie maîtrisée, salariés sécurisés

Le nouvel équipement se veut également exemplaire en matière de gaspillage énergétique et d’amélioration les conditions de travail des opérateurs. Il permet de faire des économies d'énergie grâce au remplacement de machines qui jusqu’alors fonctionnaient de façon individuelle. Il offre également une meilleure maîtrise de la consommation de matière première en générant SNM Aluminium Industrie de chutes – jusqu’à 3% de chutes en moins – lors de la fabrication des menuiseries.

Afin de préserver la sécurité et la santé des opérateurs sur site, les cabines de débit et d'usinage sont équipées d'un système de purification et de filtration de l'air permettant de filtrer les émissions de vapeurs d'huiles et lubrifiants qui peuvent se dégager des profilés lors de la fabrication de menuiseries. Insonorisées, ces cabines sont beaucoup plus silencieuses que les anciennes offrant ainsi une amélioration significative des conditions de travail des opérateurs.

Fondée dans les années cinquante, la société SNM Aluminium Industrie fabrique des pièces sur-mesure, destinées à la vente directe aux professionnels de la pose de menuiseries.