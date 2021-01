SNCF Réseau : renouvellement de la voie ferrée entre Bandol et Toulon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Ferroviaire Supprimer Valider Valider

SNCF Réseau effectue des travaux de renouvellement intégral de la voie entre Bandol et Toulon.

SNCF Réseau mène des travaux de renouvellement sur 12 km de voie entre Bandol et Toulon (Var), pour un montant de 20 M€. Le chantier s’inscrit dans le cadre de la maintenance et de la sécurisation du réseau ferroviaire. Il a débuté le 4 janvier dernier et prendra fin au mois de mars 2021.

La filiale de la SNCF précise dans un communiqué publié le 29 décembre dernier que cette intervention est lourde. Il s’agit en effet de remplacer tous les composants de la voie. Depuis le 4 janvier, certaines dessertes entre Marseille et Toulon ont été supprimées en fin de soirée et en début de matinée, du lundi soir au samedi matin. Cette intervention ne peut se réaliser qu’en l’absence de toute circulation ferroviaire. La circulation des TER Intervilles est toutefois maintenue entre Marseille et Nice.