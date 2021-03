SNCF Réseau : renouvellement de 600 m de voies à la gare de Deuil-Montmagny

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux ferroviaires Supprimer Valider Valider

SNCF Réseau procède à des travaux de modernisation des voies en gare de Deuil-Montmagny.

Le passage à niveau no 4 de la ligne H du Transilien, situé sur l’avenue de la gare-RD311, est fermé du 1er mars au 30 avril 2021, la raison étant que SNCF Réseau renouvelle 600 m de voies en gare de Deuil-Montmagny (Val-d’Oise). Un dispositif d’accompagnement est mis en place pour maintenir la circulation. Des déviations routières et piétonnes sont aménagées dans la gare, des bus de substitution sont déployés pour le transport des voyageurs de la ligne H, et des arrêts provisoires seront installés sur les lignes de bus 256 et 337.

L’amélioration des voies en gare de Deuil-Montmagny s’inscrit dans le cadre de la suppression du passage à niveau no 4. Ce projet, qui devrait aboutir en 2023, comprend la création de nouvelles voies pour la circulation routière ainsi que de deux nouveaux franchissements souterrains au niveau de la voie ferrée et plus au sud. L’espace public libéré sera par ailleurs réaménagé, tout comme la voirie existante.