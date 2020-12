SNCF Réseau : les points essentiels du contrat pluriannuel de performance avec l’État

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Contrats Supprimer Valider Valider

Alsace : le dossier de presse « Chantiers 2020 » présente les principaux travaux programmés par la SNCF Réseau sur les installations ferroviaires du territoire sur une période de 10 ans.

Le contrat pluriannuel de performance établi entre l’État et la SNCF Réseau laisse entrevoir une progression des budgets réservés à la modernisation du réseau. Sur une période de 10 ans, il permettra également d’avoir une meilleure visibilité sur les moyens pouvant être déployés par l’entreprise.

Selon ce contrat, plus de 34 Mds€ seront alloués au réseau structurant. Les travaux de mise en conformité mobiliseront 4,5 Mds€. Une enveloppe de 27,9 Mds€ sera prévu pour le renouvellement du réseau principal.

En 2020, un investissement de 2,8 Mds€ a été dédié à la modernisation du réseau. Plus de 400 M€ ont servi à des travaux de mise en conformité. Les investissements pour les lignes de desserte fine du territoire s’élèvent quant à eux à 450 M€. À noter qu’entre 2017 et 2019, environ 1,8 Mds€ ont été consacrés aux investissements industriels et technologiques pour la modernisation de la gestion du réseau.