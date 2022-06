SNCF Réseau confie à TSO le contrat pour le remplacement des rails à grande cadence

Le contrat de la filiale de NGE - 7 ans fermes (2024-2030) plus 1 année reconductible (2031) - porte sur le remplacement des rails sur les lignes TGV et sur toutes les autres lignes du réseau national où SNCF Réseau souhaite des travaux sans abaisser la vitesse des trains. Avec son train usine BOA, TSO sera en mesure de renouveler un minimum de 270 km de rails par an.