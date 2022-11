SMCL : Agnès Pannier-Runacher annonce la création d’un grand plan géothermie

Ce sont une marraine et un parrain de choix qui se sont penchés sur le berceau de la nouvelle association France Géoénergie au Salon des maires et des collectivités locales ce 22 novembre à Paris.

La marraine, tout d’abord, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a annoncé en avant-première la création « dans les prochains jours » d’un grand plan géothermie. Son objectif : mettre en place une filière industrielle structurée. Il s’agit en particulier de former des foreurs, un métier qui connaît de très importantes pénuries de main d’œuvre, mais aussi de « diversifier les énergies et donc notre risque » a expliqué la ministre.

Pour cela, les dotations du fonds chaleur, ont déjà été portées de 340 à 520 millions d’euros, « dont une partie servira à financer des opérations de géothermie » a précisé Agnès Pannier-Runacher. De façon plus générale, il s’agit de couvrir tous les aspects de cette technologie : connaître les aquifères et le sous-sol en général, adapter les offres de formation, mobiliser le fonds chaleur, mais aussi bonifier les C2E pour accompagner spécifiquement la géothermie. Le plan pourra s'appuyer sur les compétences du BRGM, du Cerema et de l'Ademe. Les détails devraient être donnés début décembre par la ministre elle-même.

