Slim+, une bonde de douche extra plate signée Wirquin Pro

L’expert en solutions sanitaires présente Slim+, une bonde de douche brevetée de seulement 40 mm de hauteur, à membrane étanche et hygiénique.

Avec de nouvelles dimensions 40 x 190 mm, Slim+ est extra compacte et convient sur des receveurs de douche avec faible décaissement. Elle s’installe rapidement et facilement dans toutes les configurations. Dotée d’une pente intégrée de 2 %, elle assure une évacuation de 34 litres/min.

Membrane innovante

La cartouche de la bonde est équipée de la nouvelle génération Smart Membrane Technology, une membrane en silicone qui s’ouvre et se referme après le passage de l’eau. 100 % étanche aux mauvaises odeurs et aux bruits, elle évite le désiphonage et créée une ventilation naturelle dans les tuyaux. Un joint bi-injecté assure une étanchéité parfaite contre les fuites et un filtre à cheveux amovible facilite le nettoyage sans retirer la cartouche. Celle-ci peut également se retirer complètement pour un accès direct aux canalisations.

Eco-conception

Slim+ est disponible en quatre finitions : dôme ABS chromé ou métal brossé, grille plate inox brossé ou sans grille (pour les receveurs plateaux). Éco conçue, elle comprend 30 % de plastique en moins que la première génération Slim. Fabriquée en France avec une nouvelle presse qui consomme 50 % d’électricité en moins, elle conditionnée dans un plus petit carton recyclable et garantie 10 ans.