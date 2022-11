Six lauréats pour les Trophées de la commande publique 2022

Six services acheteurs se verront remettre un Trophée de la commande publique le 24 novembre prochain au Salon des maires et des collectivités locales (SMCL), pour leurs pratiques exemplaires, innovantes, responsables, reproductibles. Pour cette 15e édition, les Trophées ont fait peau neuve, avec de nouvelles catégories et un "prix de la communauté des acheteurs publics".



Le palmarès

Prix achat exemplaire

• ETAT

Ministère des Armées/Plate-Forme Commissariat Sud-Est : contractualisation avec une start-up via une procédure d’achat innovant (< 100 K€ HT) pour l’acquisition d’une solution de recharge de véhicules électriques sur mesure. La procédure a permis l'adaptation de la solution à un espace extérieur et aux contraintes du site. Le dispositif, opérationnel sans lourds travaux et à coût réduit, sera facilement duplicable au sein du ministère des Armées.

• COLLECTIVITES

Bordeaux Métropole : utilisation, là aussi, du décret achat innovant pour développer, avec un laboratoire intégré à l’écosystème local, l'achat de masques biosourcés et biodégradables en pleine épidémie de Covid. Le tout, pour un prix compétitif.



Prix clauses sociales

Délégation interrégionale du secrétariat général du ministère de la Justice : marché d'insertion visant la formation professionnelle et la réinsertion des détenus via la mise en place d'une boulangerie au sein de la maison d’arrêt de Douai. L'aspect environnemental n'est pas oublié, la qualité du pain incitant à sa consommation par les détenus et donc à la réduction des déchets, et la production sur place réduisant l’empreinte carbone.

Prix politique achat responsable

Métropole Aix-Marseille-Provence : déploiement d'une politique achat responsable passant par l'harmonisation intelligente des pratiques des six EPCI préexistants, pour aboutir à un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (Spaser) doté d'objectifs précis et mesurés.

Prix coup de cœur du jury

Grand Annecy : à l’occasion de la restauration d'un bâtiment, passation d'un marché ayant pour objet la fourniture de mobilier bois, sur-mesure, écoconçu dans les conditions de l’upcycling, afin de privilégier un aménagement entièrement issu de la réutilisation de matériaux bois ou issu du marché de la seconde main. Cela s'inscrit dans le cadre du futur Spaser de la collectivité, et du décret Agec du 9 mars 2021 qui impose une part de réemploi/recyclage pour certaines fournitures.

Prix de la communauté des acheteurs

Ce prix reflète le vote en ligne des 80 acheteurs inscrits au jury de la communauté des acheteurs.

Acena (Association des coordonnateurs d'établissements publics locaux d'enseignement de la Nouvelle Aquitaine) : développement de la 1ère application web créée par des acheteurs publics pour évaluer, dans le cadre d’un marché public, la qualité des produits alimentaires aux regards de leurs propriétés nutritionnelles et sanitaires. L'algorithme du logiciel, baptisé Occena, combine la base de calcul du Nutri-Score et les connaissances de scientifiques spécialisés en santé environnementale. L’évaluation de la qualité des produits est ainsi facilitée et objectivée.