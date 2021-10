Six-Fours-les-Plages : busage du ruisseau de l’Augias, avenue de la Mer

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Voirie Supprimer Valider Valider

À Six-Fours-les-Plages, la section comprise entre l’avenue de la Mer et l’avenue Kennedy fait actuellement l’objet de travaux d’aménagement.

La Ville de Six-Fours-les-Plages (Var) s’est engagée dans l’aménagement d’une voie de liaison entre l’avenue de la Mer et l’avenue Kennedy. Dans ce cadre, le busage du ruisseau de l’Augias a été prévu. L’opération a débuté en septembre dernier pour durer un mois. Elle est réalisée par le groupement EHTP/Guintoli. Le coût du chantier est estimé à environ 1,6 M€.

Après le busage du ruisseau de l’Augias, les travaux se poursuivront avec la reprise et la consolidation des avoisinants, le dévoiement des réseaux d’eau potable et d’eaux brutes, ainsi que l’assainissement et les branchements individuels. Ensuite, la couche d’assise de la future voie de liaison sera réalisée.

Notons que le busage et l’aménagement du ruisseau Augias devraient permettre une circulation routière en sens unique en partant de l’avenue de la Mer et de l’avenue Kennedy. Des places de stationnement et une voirie verte dédiée aux mobilités douces ont également été prévues sur ce nouvel axe.