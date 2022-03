Six candidats unis par le ferroviaire au Grand débat transport

Consensus sur le ferroviaire et le vélo, divergences sur l’aéronautique, renouvellement des regards sur la route : après celles de 2012 et 2017, la troisième édition du grand débat transports de la présidentielle a poussé les six candidats qui se sont prêtés au jeu à renforcer leur argumentaire et à peaufiner leurs calculs budgétaires.