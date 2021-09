Sites industriels "clés en main": et 49 qui nous font 127

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Environnement Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

La ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault et la ministre déléguée chargée de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher ont annoncé le 23 septembre les 49 nouveaux sites qui rejoignent les 78 nommés de la première sélection.

On les appelle les « sites industriels clés en main ». Des sites immédiatement disponibles, pouvant recevoir des activités industrielles ou logistiques, et pour lesquels les procédures relatives à l’urbanisme, à l’archéologie préventive et à l’environnement ont été anticipées afin de permettre l’instruction des autorisations nécessaires à l’implantation d’une nouvelle activité industrielle dans des délais maîtrisés.

Un premier appel à propositions avait permis d'identifier 78 sites en 2020. A l'issue d'un second appel à propositions qui s'est achevé en mars dernier, plus de 170 dossiers ont été reçus. Et jeudi 23 septembre, Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée chargée de l’Industrie ont annoncé en avoir sélectionné 49.

Au total 127 sites clés en main sont donc disponibles pour des investisseurs.

Deux tiers des nouveaux sites retenus sont situés au sein des Territoires d’industrie, au coeur d’environnements locaux particulièrement favorables pour l’accueil de nouvelles activités industrielles.

La liste des 49 nouveaux territoires

Cliquer dans l'image pour consulter la liste intégrale